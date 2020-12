Elezioni Usa, il discorso di Biden: "Ha vinto democrazia, ora uniti"

Afp

"Nella battaglia per l'anima dell'America, ha vinto la democrazia. Noi, il Popolo, abbiamo votato. La fede nelle nostre istituzioni ha retto. L'integrita delle nostre elezioni rimane intatta". Così Joe Biden nel discorso con cui, secondo quanto anticipato dallo staff del presidente eletto, saluterà la conclusione della riunione del Collegio Elettorale e la ratifica definitiva della sua vittoria elettorale.

"Ora è il momento di voltare pagina, di unirci, di sanare le ferite" prosegue il discorso di Biden riecheggiando i toni usati il 7 novembre quando fu proclamata la sua vittoria che Donald Trump non ha mai riconosciuto, contestandola con decine di ricorsi che sono stati bocciati in tutte le sedi legali fino alla Corte Suprema. "Come ho detto per tutta la campagna sarò il presidente di tutti gli americani - continua il discorso che Biden pronuncerà più tardi - io sarò il presidente di tutti gli americani. Io lavorerò sodo per quelli che non mi hanno votato come per quelli che mi hanno votato".

E' ufficiale: Biden ha vinto in stati 'contestati'

"Se qualcuno ancora non lo sapeva ora lo sappiamo: quello che batte profondo nel cuore degli è americani è la democrazia", continua Biden, sottolineando "il diritto di essere ascoltato, di veder considerato il proprio voto, di scegliere i leader della nostra nazione".

"In America i politici non prendono il potere, è il popolo che lo concede loro", spiega Biden sottolineando che "la fiaccola della democrazia è stata accesa in questa nazione molto tempo fa e noi sappiamo che nulla - neanche una pandemia o un abuso di potere - potrà spegnerne la fiamma".

"Abbiamo davanti a noi un lavoro urgente: mettere la pandemia sotto contro per poter vaccinare la nazione contro questo virus", si legge ancora. Il presidente eletto ha poi sottolineato la necessità di fornire "immediato aiuto economico così tanto necessario a così tanti americani che oggi sono colpiti". Ed ha ribadito l'intenzione di "ricostruire poi la nostra economia migliore di sempre".