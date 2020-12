Elezioni Usa, ufficiale: Biden ha vinto in stati 'contestati'

(Afp)

I grandi elettori di tutti e sei gli stati dove Donald Trump continua a contestare i risultati elettorali hanno ratificato la vittoria di Joe Biden. Si sono infatti concluse le riunioni in Nevada, Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan e Wisconsin durante le quali i grandi elettori hanno espresso il loro voto per il Collegio Elettorale, firmando poi i certificati elettorali che ora saranno inviati al Congresso per l'ultima definitiva ratifica dei risultati elettorali.

Intanto, filtrano dettagli del discorso che Biden terrà alla fine della riunione del collegio elettorale. "Nella battaglia per l'anima dell'America, ha vinto la democrazia. Noi, il Popolo, abbiamo votato. La fede nelle nostre istituzioni ha retto. L'integrita delle nostre elezioni rimane intatta", le parole del presidente eletto.

"Ora è il momento di voltare pagine, di unirci, di sanare le ferite" prosegue il discorso di Biden riecheggiando i toni usati il 7 novembre quando fu proclamata la sua vittoria che Donald Trump non ha mai riconosciuto, contestandola con decine di ricorsi che sono stati bocciati in tutte le sedi legali fino alla Corte Suprema. "Come ho detto per tutta la campagna sarò il presidente di tutti gli americani - continua il discorso che Biden pronuncerà più tardi - io sarò il presidente di tutti gli americani. Io lavorerò sodo per quelli che non mi hanno votato come per quelli che mi hanno votato".