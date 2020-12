New York verso lockdown, De Blasio: "Preparatevi"

(Fotogramma)

New York si deve preparare alla possibilità di uno "shutdown" e ad una chiusura completa per affrontare i mesi di dicembre e gennaio che si prospettano molto difficili nella lotta al Covid. E' il monito che arriva dal sindaco Bill de Blasio nel giorno in cui a New York ci sono state le prime vaccinazioni anti Covid.

"Dobbiamo ammettere che potrà accadere e dobbiamo essere pronti - ha detto de Blasio oggi in una conferenza stampa - perché ora non possiamo permettere al virus di continuare a diffondersi, specialmente nel momento in cui finalmente abbiamo il vaccino". Il sindaco democratico ha infatti sottolineato che le prossime settimane "saranno settimane difficili".