Covid Francia, lockdown finito: inizia il coprifuoco

Fotogramma /Ipa

E’ terminato il lockdown nazionale in Francia, iniziato alla fine di ottobre, e alcune delle misure restrittive più severe sono state allentate. Durante il giorno i cittadini sono ora autorizzati a lasciare la propria abitazione per qualsiasi motivo, non solo di emergenza o necessità. Tuttavia, è stato imposto un coprifuoco notturno che tra le 20 e le 6 permette di uscire di casa, muniti di autocertificazione, solo per motivi indicati dalla legge. Questi includono: lavoro, cura dei bambini o emergenze mediche, e portare fuori animali domestici. Non è consentito praticare sport all'aperto o semplicemente fare una passeggiata.

La riapertura di cinema, teatri e musei è stata rinviata fino a quando il tasso di nuove infezioni non diminuirà ulteriormente, ed è ora prevista per il 7 gennaio. Guardando più avanti, il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato la riapertura dei ristoranti per il 20 gennaio, ma il suo primo ministro, Jean Castex, all’emittente Europe 1 oggi ha detto che questa non è una data fissa, perché tutto "dipenderà da come affronteremo il periodo delle vacanze".