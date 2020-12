Covid, Oliver Stone: "Ho fatto vaccino Sputnik in Russia"

Foto Fotogramma

Il regista statunitense Oliver Stone, 74 anni, ha confermato di aver ricevuto il vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. Stone ha affermato che il farmaco è "utile" e ha sottolineato di non capire perché lo Sputnik V "sia ignorato nei paesi occidentali". "La stampa ignora tutte le informazioni", ha aggiunto il regista che si è recato in Russia per un tour delle centrali nucleari legato ad un documentario sul clima che sta preparando.

"Sono stato vaccinato pochi giorni fa. Non so ancora quanto sia efficace il vaccino russo - ha ammesso il regista - ma ho sentito molti commenti positivi al riguardo. Avrò bisogno della seconda iniezione", ha dichiarato il famoso regista in un'intervista all'emittente Perviy Kanal.

Quanto alla geopolitica dei vaccini, Stone ha detto: "Gli Stati Uniti, nella loro follia, considerano la Russia e la Cina come paesi nemici, anche se personalmente non la penso così. Penso che la Russia e la Cina sarebbero ottimi partner per gli Stati Uniti”, ha concluso.