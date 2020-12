Covid Russia, 5 deputati Duma di nuovo malati

Immagine di repertorio (Afp)

Cinque deputati della Duma di Stato russa hanno contratto il covid una seconda volta, ha preso noto il presidente Vyacheslav Volodin in un intervento alla Camera bassa del Parlamento. In totale, sui 450 deputati, 157 sono risultati positivi, 11 dei quali la scorsa settimana. In cinque "non hanno sviluppato anticorpi e si sono riammalati", ha affermato Volodin, sollecitando i deputati a evitare gli spostamenti all'estero durante le prossime vacanze.