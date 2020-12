Covid Usa, primo test 'fai da te' da banco: ok da Fda

Afp

Via libera negli Usa al primo tampone rapido 'fai da te' da banco (Otc) per la diagnosi di Covid-19: si può acquistare liberamente in farmacia, si esegue a casa e sempre a casa si controlla il risultato, che arriva nel giro di 20 minuti. Lo annuncia l'agenzia regolatoria americana Food and Drug Administration (Fda), dopo aver concesso al test l'autorizzazione per l'uso d'emergenza (Eua). L'esame può essere effettuato dagli adulti e anche nei bambini, a partire dai 2 anni d'età.

L''Ellume Covid-19 Home Test', questo il nome del prodotto, si esegue facendo scorrere un campione di materiale biologico prelevato dal naso su una striscia reattiva che contiene molecole in grado di rilevare le proteine del coronavirus Sars-CoV-2.

"L'autorizzazione odierna è una pietra miliare nel campo dei test diagnostici per Covid-19", afferma il commissario della Fda, Stephen M. Hahn. Pur non trattandosi del primo esame Covid 'fai da te' senza prescrizione medica approvato dall'ente regolatorio statunitense, questo è il primo "completamente domestico", ossia che non richiede l'intervento di un laboratorio d'analisi. Con queste autorizzazioni "stiamo contribuendo ad allargare l'accesso degli americani ai test - sottolinea Hahn - riducendo l'impatto sui laboratori e i fornitori, e offrendo ai cittadini più opzioni diagnostiche che garantiscono comfort" e la possibilità di valutare lo stato di positività o negatività al virus "nella sicurezza delle proprie case".