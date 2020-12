La star di Will & Grace augura stupro a Trump, poi si scusa

Debra Messing (Fotogramma)

“Mi dispiace per il modo offensivo che ho utilizzato”: Debra Messing si scusa con Donald Trump dopo che su Twitter aveva augurato al presidente uscente degli Stati Uniti di essere violentato in carcere. La star di Will & Grace aveva suscitato indignazione a causa del suo tweet omofobo con il quale augurava a Trump di diventare “il fidanzato più popolare” in prigione.

“Sono stata per decenni una sostenitrice della comunità Lgbt - scrive ancora Messing su Twitter - e non intendevo dunque riferirmi a questo aspetto. Non è, il mio, il momento di cui vado più fiera e mi scuso per i modi che ho usato”.