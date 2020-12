Elezioni Usa, Trump non cede. Biden: "Sarò presidente di tutti"

(Afp)

"Come ho detto durante la campagna elettorale: sarò un presidente di tutti gli americani. Lavorerò sodo per quelli che non hanno votato per me come per quelli che lo hanno fatto". Così in un tweet il presidente eletto Joe Biden all'indomani della ratifica della sua vittoria da parte del Collegio Elettorale.

Ma Donald Trump ancora non accetta ancora la sconfitta. Mentre ormai anche il leader repubblicano al Senato si congratula con il presidente eletto Joe Biden, il presidente americano uscente cita su Twitter il deputato Mo Brooks che lo considera il vero vincitore. "Mo Brooks: 'Trump ha vinto nel collegio elettorale, posso far parte del gruppo di chi si arrende o battermi per il nostro paese", scrive Trump su Twitter, citando un titolo apparso sul sito di estrema destra Breibart news. In un altro Tweet, Trump parla di "enormi prove di brogli in arrivo". In entrambi i messaggi, Twitter mette in guardia contro il contenuto controverso.