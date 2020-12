Lockdown Olanda per 5 settimane: "2020 anno di lutto"

Mark Rutte (AFP)

Da mezzanotte del 15 dicembre l'Olanda è entrata in lockdown per le prossime cinque settimane, come ha annunciato il primo ministro Mark Rutte nella serata di ieri. "Come governo ci rendiamo conto di quanto ciò sia duro , certamente prima di Natale. Ma il 2020 è un anno di lutto, perdita e dolore", ha detto Rutte.

Con le nuove misure rimangono aperti solo i negozi essenziali. Nelle case non si possono far entrare più di due persone esterne sopra i 12 anni, che diventano tre il 24, 25 e 26 dicembre. Da oggi tutte le scuole passano al'insegnamento a distanza, misura in vigore fino al 18 gennaio. Rutte ha ribadito 'l'avviso urgente" a tutti i cittadini di rimanere a casa il più possibile ed evitare "viaggi non necessari" all'estero fino a marzo. E a chiesto ai cittadini di altri paesi di non recarsi in Olanda.