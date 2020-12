Trump: "Barr si è dimesso da capo dipartimento Giustizia"

Afp

Si è dimesso il capo del Dipartimento della Giustizia Usa, William Barr. Lo ha annunciato via twitter il presidente Donald Trump, che ha anche postato la lettera di dimissioni del ministro. "Ho appena avuto un incontro molto bello con l'attorney general Bill Barr alla Casa Bianca. Il nostro rapporto è stato molto buono, ha fatto un lavoro straordinario!", ha twittato Trump, spiegando che Barr, "come da lettera", lascerà poco prima di Natale "per trascorrere le vacanze con la sua famiglia". Trump ha anche annunciato che a prendere il suo posto 'ad interim' sarà l'attuale vice Jeff Rosen, mentre "Richard Donoghue, molto rispettato, assumerà le funzioni di vice procuratore generale".