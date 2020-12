Covid Francia, Castex: "Vaccinazioni al via da ultima settimana dicembre"

(Afp)

La campagna per le vaccinazioni contro il covid in Francia prenderà il via "a partire dall'ultima settimana di dicembre", ha annunciato il Premier Jean Castex condizionandone ovviamente l'avvio all'approvazione del farmaco da parte dell'Ema attesa il 21 di questo mese e al parere dell'Alta autorità per la sanità "subito dopo".

I francesi senza priorità tuttavia dovranno attendere "la fine della primavera" per essere vaccinati, ha precisato. La prima fase della campagna si svolgerà per sei otto settimane, tenendo conto dei 21 giorni di tempo necessari fra la prima dose e il richiamo del vaccino.