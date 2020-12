Elezioni Usa, Bolsonaro si congratula via Twitter con Biden

(Afp)

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è congratulato via Twitter con Joe Biden con l'auspicio, ha scritto citando l'inno americano, che il Paese del presidente eletto continui ad essere "la terra dei liberi e la patria dei coraggiosi". Bolsonaro è stato uno degli ultimi leader mondiali a congratularsi con Biden per la vittoria. "Sarò pronto a lavorare con il nuovo governo e a dare continuità alla costruzione di un'alleanza tra Brasile e Stati Uniti, in difesa della sovranità, la democrazia e la libertà in tutto il mondo, oltre che dell'integrazione economica e commerciale a beneficio dei nostri popoli".