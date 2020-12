Elezioni Usa, Trump a McConnell: "Troppo presto per arrendersi"

(Afp)

E' "troppo presto per arrendersi". Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump rivolgendosi a "Mitch" McConnell, il leader della maggioranza repubblicana al Senato che ieri ha riconosciuto la vittoria di Joe Biden alle elezioni. "Mitch, 75 milioni di voti, un record per un presidente in carica (e di molto). Troppo presto per arrendersi. Il Partito Repubblicano deve finalmente imparare a combattere. Le persone sono arrabbiate!", ha twittato Trump.