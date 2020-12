Coronavirus Francia, oggi 18mila casi: "Trend in aumento"

Foto Afp

Sono oltre 18mila i nuovi contagi di Coronavirus in Francia, secondo il bollettino di oggi.

"In Francia, dopo un forte calo del numero di casi, si osserva da alcuni giorni una tendenza all'aumento. Le festività natalizie di fine anno sono a rischio", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, annunciando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.254 nuovi casi.

Salomon, citato dal sito di 'Le Figaro', ha precisato che 1.430.000 test antigenici sono stati eseguiti in una settimana e che 25.182 pazienti sono ancora ricoverati, di cui 2.808 in terapia intensiva. Da ieri, ha aggiunto, sono state ricoverate 1.362 persone, di cui oltre 150 in terapia intensiva. Il bilancio dalla pandemia in Francia è di 59.619 morti.