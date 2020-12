Francia, uomo prende in ostaggio moglie: morti entrambi

Immagine di repertorio (Afp)

La polizia ha trovato senza vita l'uomo che aveva preso la moglie e altre persone in ostaggio a Domont, nella Val-d'Oise a una ventina di chilometri da Parigi. Anche la donna, con il quale era in corso la separazione, è stata trovata morta. Lo riferisce l'emittente BMFTV, spiegando che almeno due persone sono state ferite dall'uomo a colpi d'arma da fuoco. L'uomo si era barricato per diverse ore con gli ostaggi, avevano riferito gli agenti.