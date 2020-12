Covid Austria, "verso terzo lockdown dopo Natale"

Afp

Il governo austriaco potrebbe decidere di imporre un terzo lockdown dopo Natale per frenare la curva dei contagi. Secondo quanto riferito dai media austriaci, tra cui l'agenzia di stampa 'Apa', il nuovo confinamento durerebbe fino al 18 gennaio per coloro che risulteranno negativi al tampone, mentre per chi dovesse rifiutare di sottoporsi al test l'isolamento proseguirebbe. Le misure dovrebbero essere decise oggi pomeriggio nel corso di una riunione tra il cancelliere Sebastian Kurz ed i Land.