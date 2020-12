Covid Brasile, Corte Suprema autorizza obbligo vaccino

(Afp)

Tutti i brasiliani dovranno essere vaccinati contro il Covid-19 pena il divieto di alcune attività e multe. Lo hanno stabilito a larga maggioranza i giudici della Corte Suprema, la cui sentenza è un duro colpo per il presidente Jair Bolsonaro, che ha già annunciato l'intenzione di non vaccinarsi, sottolineando che nessuno dovrebbe essere costretto a farlo.

La Corte Suprema ha precisato che la sua decisione non significa che i brasiliani saranno presi con la forza per la somministrazione del vaccino, che sarà fornito gratuitamente dal governo attraverso la rete della sanità pubblica.

Sono oltre sette milioni i casi di Covid-19 ufficialmente registrati in Brasile dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Salute brasiliano, annunciando che sono state diagnosticate altre 70.574 infezioni nelle ultime 24 ore, un record per il Paese sudamericano, mentre i decessi sono saliti a 183.735. Il Brasile è il terzo Paese al mondo per numero di casi dietro a Stati Uniti e India ed il secondo per quanto riguarda le vittime.