Covid, in Germania oltre 30mila casi e 683 morti in 24 ore

(Afp)

Per la prima volta dall'inizio della pandemia, in Germania sono stati registrati più di 30mila casi di Covid-19 in 24 ore. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki), che monitora l'andamento del virus nel Paese. L'Istituto ha precisato che tra le 30.277 nuove infezioni diagnosticate vengono considerati i 3.500 casi accertati nel Baden-Wuerttemberg non conteggiati ieri per ragioni tecniche. I decessi nelle 24 ore sono stati 813, il secondo dato più alto mai registrato in Germania. In totale, secondo l'Rki, i morti sono 24.938 ed i casi oltre 1,4 milioni.