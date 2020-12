Covid Usa, oltre 3mila morti per terzo giorno

Negli Stati Uniti si sono registrati, per il terzo giorno consecutivo, oltre tremila morti per complicanze legate al coronavirus e un record di 239.903 nuovi contagi in 24 ore. I dati della Johns Hopkins University aggiornano così a 17.214.177 il totale dei contagiati negli Usa e a 310.792 quello dei decessi riconducibili all'infezione.

''Ci aspettiamo di avere più morti che spazio a disposizione per loro'', ha detto il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, spiegando che la città ha esaurito i letti in terapia intensiva.

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo picco di ricoveri per Covid-19, con 113.069 per la giornata di ieri, fa sapere il Covid Tracking Project, ricordando che si tratta del 15mo giorno consecutivo in cui gli ingressi in ospedale sono rimasti al di sopra della soglia dei centomila nel paese. I casi di contagio finora registrati, stando alla Johns Hopkins, sono stati 17.212.506, i decessi 310.782.