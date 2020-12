Covid Usa, record ricoveri: oltre 113mila

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo picco di ricoveri per Covid-19, con 113.069 per la giornata di ieri. A darne notizia è il Covid Tracking Project, ricordando che si tratta del 15mo giorno consecutivo in cui gli ingressi in ospedale sono rimasti al di sopra della soglia dei centomila nel paese. I casi di contagio finora registrati, stando alla Johns Hopkins, sono stati 17.212.506, i decessi 310.782.