Usa, positivo al Covid consigliere di Biden

(Afp)

Joe Biden è risultato negativo al test per il coronavirus a cui si è sottoposto ieri dopo la conferma del contagio del consigliere Cedric Richmond. Martedì Richmond è stato in Georgia con Biden, ma i due non sono stati a stretto contatto, in base ai criteri delle linee guida dei Cdc.

Richmond ha viaggiato da solo "e non con il presidente eletto" e "i contatti tra i due "sono stati all'aria aperta, con mascherine indossate e per meno di 15 minuti consecutivi", ha fatto sapere la portavoce Kate Bedingfield, come si legge su The Hill. Richmond, ha aggiunto, "resterà in quarantena per 14 giorni e dovrà avere i risultati negativi di due test prima di riprendere il lavoro in presenza".