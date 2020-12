Covid Germania, 31.300 contagi e oltre 700 morti: i dati

Foto Afp

Sono 31.300 i nuovi contagi da coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore e 702 i decessi riconducibili alle infezioni. Lo rende noto il Robert Kock Institute, l'agenzia del governo di Berlino incaricata di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. In totale, sono ora 1.471.238 i contagi e 25.640 i morti riconducibili al Covid-19 in Germania.