Covid Israele, Netanyahu si vaccina in diretta tv

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il coronavirus in diretta televisiva. "Una piccola iniezione per un uomo e un grande passo per tutti noi", ha detto, parafrasando le parole del primo uomo sulla Luna. Netanyahu, 71 anni, ha voluto essere il primo israeliano vaccinato per dare l'esempio al resto del paese.