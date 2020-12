Macron positivo al Covid, come sta il presidente francese

(Afp)

Il presidente francese Emmanuel Macron, colpito da Covid-19, "è in condizioni di salute stabili". A dichiararlo è stato il portavoce del governo di Parigi, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ministri al quale il capo dello stato francese ha preso parte in videoconferenza. Il medico responsabile della presidenza della Repubblica ha diffuso questa mattina un bollettino in cui ha precisato che Macron "presenta ancora dei sintomi" ma "il suo stato è stabile".