Variante covid, 120 passeggeri da Gb bloccati a Francoforte

Afp

Circa 120 passeggeri in arrivo in Germania dal Regno Unito hanno dovuto trascorrere la notte nella zona di transito dell'aeroporto di Francoforte dopo il blocco del traffico aereo con Londra per i timori legati alla nuova variante del Coronavirus che si è sviluppata nel paese. La Germania ha sospeso ieri i collegamenti aerei con la conseguenza che diverse centinaia di passeggeri in arrivo sono state trasferite in una zona separata dello scalo dove è stato allestito un centro analisi. I passeggeri non sono stati autorizzati a lasciare il centro in attesa dei risultati del test e non è stato possibile testare tutti entro la giornata di ieri: oltre un centinaio di persone era dunque ancora in attesa dei risultati questa mattina.