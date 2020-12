Vaccino covid, Trump: "Tutto fila liscio, ho fatto un miracolo"

(Afp)

"Un grande miracolo". Donald Trump definisce così l'operazione in corso per la somministrazione del vaccino contro il coronavirus negli Stati Uniti. "La distribuzione di entrambi i vaccini sta procedendo senza alcun intoppo", scrive su Twitter il presidente. "Incredibile quante persone vengano vaccinate, sono numeri da record. Senza dubbio il nostro paese e il mondo vedranno presto il grande miracolo compiuto dall'amministrazione Trump! Dicevano che non sarebbe stato possibile", aggiunge.

Ieri il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden si è fatto somministrare il vaccino contro il coronavirus in diretta televisiva presso il Christiana Care Hospital di Newark, nel Delaware. Le immagini sono state trasmesse in diretta dalla Abc. ''Fatelo tutti, è sicuro'', ha quindi detto Biden rivolto agli americani. ''Dobbiamo molto a queste persone. Gli scienziati e le persone che sono riuscite a raggiungere questo risultato, chi ha lavorato in prima linea'', ha detto Biden, aggiungendo che ''è semplicemente fantastico''. A ricevere la prima dose del vaccino contro il coronavirus è stata anche la moglie e futura first lady Jill.

Biden, davanti alle telecamere, ha affermato che "vanno riconosciuti meriti a questa amministrazione", quella di Donald Trump, ''per aver fatto partire'' le vaccinazioni contro il coronavirus.