Variante Covid, Francia riapre frontiere con Gb solo per i francesi

Afp

Potranno tornare in Francia dalla Gran Bretagna, per il momento, solo i cittadini francesi con il risultato negativo di un recente test per il covid, rende noto France Info. Le frontiere resteranno chiuse per i britannici, esclusi coloro che risiedono in Francia. La misura, che sarà annunciata ufficialmente dal governo francese nelle prossime ore, ha come obiettivo quello di arginare la diffusione della nuova variante del coronavirus.