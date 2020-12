E' morta Stella Tennant, la modella aveva 50 anni

(Fotogramma)

Stella Tennant, modella britannica, è morta all'età di 50 anni. Lo ha reso noto la famiglia, come riferisce la Bbc sulla base delle informazioni diffuse dall'agenzia PA. "E' con grande dolore che annunciamo l'improvvisa scomparsa di Stella Tennant il 22 dicembre 2020", si legge nel comunicato della famiglia. "Stella era una donna meravigliosa e un'ispirazione per tutti noi. Ci mancherà enormemente". La supermodel scozzese ha raggiunto l'apice della carriera negli anni '90, con servizi per Vogue e Harper's Bazaar. Ha sfilato per marchi come Versace e Alexander McQueen ed è apparsa in campagne pubblicitarie di brand come Calvin Klein, Jean Paul Gautier e Burberry. Nel 2012, ha preso parte alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Londra con le colleghe Kate Moss e Naomi Campbell.