Nuova variante Covid, lockdown si allarga in Inghilterra

(Afp)

Nuova variante del Coronavirus in Inghilterra. Dopo Londra il lockdown si allarga ad altre zone del Paese a causa del diffondersi di una nuova 'versione' del virus, più contagiosa. Gran parte dell'est e del sudest dell'Inghilterra, annunciato il Segretario alla Salute Matt Hancock, entreranno nel livello di rischio 4, con restrizioni più severe, a partire dal giorno di Santo Stefano. Dalla mezzanotte di Santo Stefano, quindi, Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk e Cambridgeshire, quelle parti dell'Essex non già al livello quattro, Waverley nel Surrey e Hampshire passeranno al livello quattro di allarme. In queste aree la popolazione deve rimanere a casa, ricorrendo il più possibile allo smart working. Rimangono aperti solo i negozi essenziali. Johnson ha imputato la maggior diffusione dei contagi a una nuova variante del virus che circola a Londra e nel sud dell'Inghilterra, che potrebbe essere "trasmissibile fino al 70% in più" della vecchia.