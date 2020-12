Rientro Chico Forti, la mamma: "Sono emozionatissima"

(Fotogramma)

''Sono emozionatissima, non riesco neanche a parlare. Faremo una bella festa appena possibile''. Queste le prime parole della madre di Chico Forti a 'Le Iene' dopo la notizia del rientro dell'ex produttore televisivo in Italia dalla Florida, dove è detenuto da oltre vent'anni in un carcere di massima sicurezza a Miami, condannato all'ergastolo per un omicidio del quale si è sempre professato innocente

''Sono qua ancora un po' sotto choc, mi ha chiamato Luigi Di Maio in persona pochi minuti fa, per dirmi che il Governatore ha firmato il trasferimento -dichiara lo zio Gianni- Se è una buona notizia? Altroché! Se il Governatore ha firmato vuol dire che il rientro è imminente. Ha detto che Chico lo sa, hanno parlato con lui credo ieri''.

"Qualcosa abbiamo ottenuto, vero Giorgio? Abbiamo vinto, abbiamo vinto Giorgio! Sono molto emozionato! (piange, ndr.) Aspetta che mi riprendo un attimo! -continua lo zio di Forti- Finalmente ce l’abbiamo fatta. Finalmente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, in questa lunga battaglia. Questo è stato il regalo di Natale. Sarà questione di giorni. Sono contento della tua telefonata. Quanto aspettavo questo momento? Non lo so più neanche io! Ora è finita anche la nostra prigionia''.