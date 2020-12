Brexit, Gran Bretagna fuori dall'Erasmus

(Afp)

La decisione di Londra di abbandonare anche il programma europeo "Erasmus" per facilitare i soggiorni di studio degli universitari in altri Paesi, "è stata difficile". Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson, sottolineando però che "il programma era estremamente costoso". "Ora potremo mettere a punto un programma che consentirà agli studenti britannici di andare a studiare in tutto il mondo e non solo nelle università europee".