Brexit, Johnson: "Restiamo amici dell'Europa"

(Afp)

E' "un accordo sullo stile di quello del Canada", che "proteggerà posti di lavoro" nel Regno Unito e permette di "riprendere il controllo delle nostre leggi e del nostro destino". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson sull'accordo raggiunto tra Ue e Gran Bretagna sulla Brexit.

Nonostante i dibattiti siano stati "feroci", l'intesa "è un buon accordo per l'intera Europa" perché "non sarà male per l'Ue, secondo me, avere un Regno Unito prospero alle porte" ha affermato il premier britannico.

L'accordo per le relazioni commerciali fra Londra e i Paesi europei raggiunto oggi a Bruxelles "offrirà una nuova stabilità a una relazione non sempre facile" con l'Unione europea, ha dichiarato Boris Johnson. Poi, si è rivolto all'Unione europea: "Saremo vostri amici, alleati, sostenitori e vostro primo mercato. Questo Paese rimarrà culturalmente, storicamente, strategicamente e geologicamente attaccato all'Europa".

"Conquistare la libertà è importante, ma la questione dei prossimi mesi e anni sarà come la useremo", ha detto Johnson.

Il premier ha anticipato che l'accordo sulle relazioni commerciali fra Ue e Gb dovrebbe essere votato dalla Camera dei comuni il 30. L'accordo sarà disponibile per essere esaminato e "a seguire ci sarà un voto del Parlamento, auspico, il 30 dicembre", ha affermato.

Lo speaker della Camera dei comuni, Lindsay Hoyle, ha confermato la convocazione del Parlamento da mercoledì della prossima settimana, ma i parlamentari non dovranno tornare a Londra e partecipare alla seduta in presenza "a causa della grave situazione sanitaria".