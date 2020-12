Coronavirus, nuovo picco di contagi a Tokyo

(Afp)

Tokyo segnala un record di 888 nuovi casi di coronavirus, dopo il picco di 821 contagi registrato la scorsa settimana. Ieri in tutto il Giappone sono stati accertati 3.268 nuovi casi e non erano mai stati così tanti in 24 ore.

La governatrice della capitale giapponese, Yuriko Koike, ha invitato questa settimana i 14 milioni di abitanti a evitare di uscire, chiedendo "collaborazione". "Vorremmo che steste a casa con la vostra famiglia durante le vacanze di fine anno e Capodanno", ha detto lunedì durante una conferenza stampa.

Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University, il Giappone registra dall'inizio dell'emergenza sanitaria oltre 208.000 contagi con più di 2.940 decessi.