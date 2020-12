Coronavirus, in Russia record di casi e decessi

(Afp)

Nuovo picco di casi di coronavirus e triste record di decessi in Russia. I dati ufficiali delle ultime 24 ore parlano di 29.935 contagi, la maggior parte a Mosca (8.203 casi, mai così tanti) e 635 morti. A causa della pandemia, secondo il bollettino ufficiale, sono in tutto 2.963.688 le persone contagiate in Russia, 53.096 i morti per complicanze legate al coronavirus e 2.370.857 i pazienti guariti.