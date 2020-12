Covid Austria, al via terzo lockdown

(Foto Afp)

In Austria è entrato in vigore oggi il terzo lockdown da Coronavirus dopo l'allentamento delle restrizioni anti-Covid in occasione del Natale. Mentre le prime 10mila dosi del vaccino Pfizer/BioNTech arrivavano nel paese dal Belgio via Germania, scortate dalla polizia, in vista della campagna di vaccinazioni che ha inizio domani, gli austriaci sono entrati nel nuovo lockdown, che terrà chiusi fino al 17 gennaio i negozi non essenziali. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha detto di attendersi una terza ondata di infezioni all'inizio del 2021 prima che vaccinazioni e test su larga scala producano l'effetto desiderato. Le restrizioni riguardano anche le uscite - limitate a poche basilari necessità - e i contatti con gli altri.