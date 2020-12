Covid Russia, oltre 29mila casi nelle ultime 24 ore

(Foto Afp)

La Russia ha superato i tre milioni di contagi dopo aver confermato un totale di 29.258 positivi nelle ultime 24 ore, a cui vanno aggiunti altri 587 decessi che portano il numero totale di vittime nel Paese a 54.226 dall'inizio della pandemia, secondo quanto riferito dal centro operativo nazionale per la lotta al coronavirus. "Nelle ultime 24 ore in Russia, 29.258 casi di Covid-19 sono stati confermati nelle 85 regioni (del Paese), di cui 4.571 asintomatici (15,6 per cento)", secondo il comunicato raccolto dall'agenzia di stampa russa ufficiale Sputnik .

Il numero totale di contagiati, pari a 3.021.964, rappresenta un aumento dell'1 per cento rispetto al giorno precedente, secondo il bilancio. La maggior parte dei nuovi contagi sono stati rilevati nella capitale russa (7.480), a San Pietroburgo (3.755) e nella provincia di Mosca (1.615). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime ore sono stati accertati 82 decessi a San Pietroburgo, 77 a Mosca, 21 nella regione di Rostov e altrettanti nella regione di Krasnoyarsk. Secondo la centrale operativa, nelle ultime 24 ore 28.185 persone sono state dimesse dagli ospedali, portando il numero totale di pazienti guariti a 2.426.439.