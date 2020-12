Covid, Zampa: "Germania ha avuto 11mila dosi per V-day"

(Afp)

"Per il Vaccino-day la Germania ha avuto 11 mila dosi. Le 150mila su cui i Calimero del nostro paese hanno scritto fiumi di parole, fanno parte delle forniture successive che da noi arrivano dal 28 dicembre, domani. Ne avremo 470 mila a settimana". Lo precisa su twitter la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, in riferimento alle polemiche per un numero più elevato di vaccini Pfizer-Biontech contro Covid-19 in Germania rispetto all'Italia.

Il VaccineDay "è un giorno bellissimo che ricorderemo per tutta la vita. Così i nostri figli e nipoti. Ci insegna il valore della scienza e della ricerca. Grazie a chi lo ha reso possibile", dice in un altro tweet.