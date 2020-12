Vaccino AstraZeneca in arrivo: "Efficace come gli altri contro covid"

Il vaccino Oxford-AstraZeneca è in arrivo. Il Regno Unito già domani potrebbe dare il via libera e approvare il vaccino, come riferisce The Sun sulla base delle dichiarazioni del sottosegretario Nadhim Zahawi. Le prime dosi dovrebbero essere somministrate nel giro di una settimana dopo il semaforo verde della Medicines and Healthcare Regulatory Agency. Secondo il Telegraph, la nuova fase della vaccinazione potrebbe partire il 4 gennaio. L''arsenale' a disposizione del servizio sanitario, quindi, autorizza a pensare che alla fine di febbraio il paese possa archiviare il lockdown.

Intanto, sul Sunday Times trovano spazio le parole di Pascal Soriot, Ceo di AstraZeneca. I nuovi dati che verranno pubblicati, dice, mostreranno che il vaccino garantisce una protezione del 95% dei pazienti -al livello dei prodotti di Pfizer e Moderna- ed è "efficace al 100%" nella prevenzione delle forme più gravi delle patologie legate al coronavirus che richiederebbero altrimenti l'ospedalizzazione del paziente. "Riteniamo di aver trovato la formula vincente per arrivare all'efficacia che, dopo 2 dosi, è al livello di tutti gli altri. Non posso dire di più perché pubblicheremo i dati".