Covid Giappone, quasi 3mila nuovi casi: "Aumentare livello di urgenza"

Afp

Il Giappone ha registrato 2.950 nuovi casi di Covid-19 e 39 decessi correlati al coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il ministero della Salute, mentre il premier Yoshihide Suga ha chiesto che vengano inasprite le misure per contenere i contagi. ''Il virus non va in vacanza, non conosce il Capodanno. Ho chiesto a ciascun ministro di aumentare il livello di urgenza e di adottare contromisure'', ha detto Suga nel corso di una riunione della taskforce governativa sul coronavirus.

Il numero totale di casi di coronavirus confermati in Giappone a livello nazionale è di 220.948 contagi, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto le 3.265, secondo il ministero della Salute. I pazienti in gravi condizioni sono 659 pazienti, ha aggiunto il ministero.