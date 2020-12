Elezioni Usa, Biden contro Trump: "Irresponsabile"

Foto Afp

"In questo momento non stiamo avendo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno dall'amministrazione uscente su questioni cruciali di sicurezza nazionale". E' quanto ha detto Joe Biden, in un discorso pronunciato oggi in Delaware, accusando Donald Trump e la sua amministrazione di creare degli "sbarramenti" al percorso della transizione di poteri, in particolare riguardo alla questioni di Difesa.

"A mio parere si tratta di vera irresponsabilità", ha aggiunto il presidente eletto che dovrà insediarsi il prossimo 20 gennaio, mentre Trump continua a rifiutarsi di riconoscere la sconfitta elettorale.

Biden ha parlato di "ostacoli" da parte dei "vertici politici" del dipartimento della Difesa. E poi ha criticato il modo in cui in questi quattro anni di amministrazione Trump sono stati "depotenziati" e "marginalizzati" i dipartimenti ed agenzie di sicurezza.

"La verità è che molte agenzie che sono cruciali per la nostra sicurezza hanno riportato enormi danni - ha detto - molte sono state ridotte in personale, capacità e morale".

Illustrando poi il suo programma di sicurezza nazionale e politica estera, Biden ha affermato che "noi reclameremo la nostra credibilità a guidare il mondo libero. E noi, ancora una volta, guideremo non solo con l'esempio del nostro potere, ma con il potere del nostro esempio".

L'attentato di Nashville, ha evidenziato Biden ricordando l'esplosione avvenuta la notte di Natale, "ci ricorda il potere distruttivo che singoli individui e piccoli gruppi possono raggiungere e la necessità di continuare ad essere vigili".

"So che i cuori di tutti gli americani sono con la gente di Nashville mentre ricostruiscono e si riprendono da questo evento traumatico", ha aggiunto il presidente eletto ringraziando le forze di polizia "che hanno agito velocemente per evacuare la zona prima dell'esplosione" ed i servizi di emergenza. "Il loro coraggio e la loro mente fredda ha probabilmente salvato vite", ha concluso.