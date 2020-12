Vaccino Covid Pfizer, Germania compra 30 milioni di dosi

(Afp)

La Germania punta ad intensificare la produzione sul proprio suolo del vaccino anti covid-19 della BioNTech/Pfizer dopo essersi assicurata 30 milioni di dosi al di fuori della dotazione garantita dall'Unione europea. "Stiamo facendo di tutto assieme a BioNTech/Pfizer in modo che vi siano altri impianti di produzione in Germania", ha detto il ministro tedesco della Salute Jens Spahn all'emittente Zdf. L'obiettivo, ha spiegato, è di far partire entro febbraio o marzo un altro impianto di produzione a Marburgo, nel land centrale dell'Assia. La compagnia tedesca BioNTech ha già rilevato l'impianto dalla svizzera Novartis, ma deve fare alcune modifiche prima di far partire la produzione.

Nei giorni scorsi la stampa tedesca, a cominciare dalla Bild, ha spiegato che il ministero della Salute si è mosso per garantire una fornitura extra di 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer al di fuori dello schema Ue.