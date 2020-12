Covid, a Berlino "lockdown oltre il 10 gennaio"

Afp

Berlino in lockdown anche "oltre il 10 gennaio". E' quanto ha affermato il sindaco di Berlino, Michael Mueller, che in un'intervista al programma Morgenmagazin della Zdf ha detto di attendersi ulteriori misure restrittive oltre alle chiusure inizialmente decise fino al 10 gennaio. "Sono fermamente convinto che dobbiamo continuare a convivere con restrizioni" per frenare i contagi da coronavirus, ha spiegato il primo cittadino, continuando: "Mi aspetto anche di vedere ulteriori restrizioni a gennaio".

Secondo i dati diffusi dall'Istituto Robert Koch, la Germania ha registrato in 24 ore 12.892 nuovi casi confermati di Covid-19 e 852 decessi.