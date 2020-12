Covid Polonia, 8mila casi in 24 ore: è 'quarantena nazionale'

Afp

Il ministero della Sanità di Varsavia ha confermato 7.914 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Polonia, aggiornando a 1.268.634 il totale dei positivi. Sono invece 27.454 le persone che hanno perso la vita per complicazioni legate all'infezione, 307 in più rispetto a ieri. Inoltre sono 17.299 le persone ricoverate dopo aver contratto il Covi-19 e 156.453 quelle attualmente in quarantena.

La Polonia è entrata ieri in quella che il ministro della Sanità Adam Niedzielski ha definito una ''quarantena nazionale'', che resterà in vigore fino al 17 gennaio. Chiusi i centri commerciali, le palestre, gli hotel e gli impianti sciistici. Previste restrizioni per Capodanno. I ristoranti funzionano solo per kil take away o la consegna a domicilio.