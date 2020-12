Covid, al via sperimentazione vaccino made in Teheran

(Afp)

L'Iran ha avviato oggi la sperimentazione clinica del proprio vaccino contro il coronavirus, il Coviran Barekat, prodotto nei laboratori della Repubblica islamica grazie all'Eiko (l'organizzazione 'Esecuzione dell'Ordine dell'Imam Khomeini'). Lo rende noto la televisione di stato iraniana, spiegando che una prima dose è stata somministrata a tre volontari alla presenza del ministro della Sanità. La prima a ricevere il vaccino è stata la figlia del direttore di Eiko Mohamad Mojber.

Il portavoce dell'Eiko, Mohamad Hosein Niki Maleki, ha confermato che si tratta della ''prima iniezione negli uomini nella prima fase degli studi clinici del primo vaccino (iraniano, ndr) contro il coronavirus''. Nei test condotti in una prima fase il vaccino sarà somministrato ad altri 56 volontari, sui 60mila che si sono proposti, e i risultati verrano resi noti in meno di un mese, ha aggiunto Maleki.

Nei prossimi 40 giorni saranno prodotte circa 1,5 milioni di dosi del vaccino Coviran, spiega il portavoce dell'Eiko citato dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che nel prossimo semestre si arriverà a dodici milioni di dosi al mese.

Il presidente iraniano Hassan Rohani ha spiegato che l'Iran importerà vaccini prodotti all'estero, ma ne produrrà anche autonomamente. A causa delle sanzioni americane, l'Iran non ha accesso al sistema bancario globale, il che complica gli ordini e i pagamenti dei vaccini. In ogni caso la Banca centrale iraniana ha già destinato circa 245 milioni di dollari per l'acquisto di vaccini dall'estero.