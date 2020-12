Terremoto Croazia, chiusa centrale nucleare Krsko in Slovenia

(Foto Afp)

L'impianto nucleare di Krsko, in Slovenia, è stato chiuso per precauzione dopo il terremoto di magnitudo 6,3 che si è registrato a 44 chilometri da Zagabria, in Croazia. Lo riferiscono i media sloveni, precisando che l'arresto è stato effettuato grazie al funzionamento automatico della protezione della turbina. A una prima ispezione non si sono registrati danni all'impianto.

Quella di Krsko è l'unica centrale nucleare della Slovenia e si trova a circa 100 chilometri a est dalla capitale Lubiana. L'impianto fornisce circa il 20 per cento del fabbisogno di elettricità della Slovenia e il 15 per cento di quello della Croazia.