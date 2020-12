Usa, legge difesa: Camera vota per annullare veto Trump

Afp

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato nella notte per annullare il veto posto dal presidente Donald Trump al progetto di legge sulla difesa, che aveva definito "vergognoso" e a vantaggio di Russia, Cina e dei colossi tecnologici. La Camera ha votato con 322 voti a favore e 87 contrati per annullare il veto alla legge da 740 miliardi di dollari. Se anche il Senato dovesse dare il via libera, si tratterebbe della prima volta che il Congresso ha votato contro uno dei veti posti da Trump.