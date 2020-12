Vaccino Covid, in Argentina al via vaccinazioni con Sputnik

(Foto Afp)

L'Argentina ha iniziato la campagna vaccinale contro il coronavirus con lo Sputnik prodotto in Russia. In America Latina hanno preso il via la scorsa settimana, le vaccinazioni contro il covid - ma usando il prodotto della Pfizer/BioNTech - Messico, Cile e Costa Rica. L'Argentina ha già ricevuto 300mila dosi dello Sputnik. Ma nei prossimi mesi ne arriveranno milioni. Oggi anche la Bielorussia ha iniziato le vaccinazioni con lo Sputnik che la Russia ha venduto anche a India, Egitto, Messico, Nepal, Kazakhstan e Venezuela.