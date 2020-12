Vaccino covid, infermiera positiva in Spagna non è stata vaccinata

(Afp)

Un'infermiera spagnola positiva e il vaccino covid: nessun collegamento. El Pais riferisce di un caso di positività riscontrato tra gli infermieri che domenica hanno somministrato il vaccino Pfizer-Biontech nella casa di riposo 'Balafia I' a Lleida. L'infermiera positiva, contrariamente a quanto riferito da alcuni media che hanno rilanciato la notizia, non è tra i soggetti vaccinati ma faceva parte dello staff chiamato a vaccinare gli anziani ospiti della struttura. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, viste le misure adottate si ritiene che l'infermiera difficilmente possa aver contagiato qualcuno. I sanitari indossavano tute, doppia mascherina e guanti. Nessun soggetto vaccinato è stato a contatto con l'infermiera per 15 minuti. In ogni caso, gli altri membri dello staff e tutti i 66 ospiti della residenza sono stati posti in isolamento.