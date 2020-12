Brexit, Michel e von der Leyen firmano accordo con Gb

(Afp)

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel hanno firmato poco fa, per conto dell'Ue, l'accordo di commercio e cooperazione con il Regno Unito, che ora verrà portato Oltremanica per essere firmato dal primo ministro britannico Boris Johnson, prima di entrare in vigore in via provvisoria dal primo gennaio 2021.